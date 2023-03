Commune de Bargny: La CES au chevet des populations de Minam

La mutualisation des efforts entre les deux parties prenantes a pour objectif la prise en charge intégrale des charges au niveau de la case de santé entièrement équipée par la CES dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La cérémonie a vu la présence d’une bonne partie de la population locale, des différents comités locaux (pêche artisanale), l’unité de coordination de gestion des écoles, ainsi que des différentes associations sportives.



L'objectif visé par ladite Convention est d’assurer l’accès à la santé pour les populations locales. La Centrale s’est engagée à réhabiliter et, à équiper la Case de santé de Minam. Elle a aussi, remis un chèque pour l’achat de médicaments et d’équipements médicaux, destinées à la structure sanitaire. A cela s’ajoutent le paiement du personnel, la prise en charge des factures d’eau et d’électricité et l’enrôlement des populations vulnérables à la Couverture Maladie Universelle (CMU).



Toujours dans ce registre consacré au volet sanitaire, la Centrale a mis à la fois sa clinique et son ambulance à la disposition des populations pour la prise en charge optimale des patients et l’évacuation des cas sérieux dans les meilleurs délais.



En outre, la cérémonie de signature de partenariat a donné lieu à d’autres actions parallèles avec notamment, la mise à disposition d’un financement à hauteur de 2.500.000 FCfa aux femmes productrices de Minam et la remise de don d’ordinateurs et d’imprimante à l’administration de l’école élémentaire de Minam. La Centrale avait auparavant réhabilité le bloc sanitaire de l’école, offert des tables bureaux et des chaises aux enseignants, électrifié les salles qui n’avaient pas d’électricité et vient récemment de construire le mur de clôture de l’école.



Ainsi, le maire de la commune de Bargny a magnifié les actions entreprises par la Centrale électrique pour l’épanouissement des populations de Bargny en général, et les habitants de Minam en particulier. « Votre volonté d’équiper la Case de santé de Minam, de recruter le personnel soignant et de contribuer substantiellement à la fourniture de médicaments en dit long sur votre désir d’œuvrer constamment dans l'accompagnement social des populations », a témoigné l'édile de la Commune.



Il considère que la détermination du Directeur général de la Compagnie d’électricité du Sénégal « à prendre en charge de façon intégrale les factures d’eau et d’électricité de la structure sanitaire témoigne de votre ambition de pacifier vos relations avec les communautés environnantes ». A ce titre, l’élu estime que Malick Seck milite à travers ses actions pour les populations en faveur du raffermissement et de la consolidation des rapports de bon voisinage.



Dans son appui constant pour le développement de la gouvernance locale, le directeur général de la CES, Malick Seck a remis des financements aux femmes productrices et des matériels informatiques à l’école de Minam. Et, il a réaffirmé son engagement à élargir à grande échelle les activités sociales de la CES, en réponse aux besoins des populations locales. En tant qu’entreprise citoyenne et contributive, la compagnie continuera, selon le directeur général de s’inscrire dans une démarche inclusive et participative et exerce ses activités d’exploitation de manière responsable, conformément aux normes d’éthique et aux exigences environnementales.



Sa vision RSE est d’optimiser les retombées économiques de ses activités pour contribuer activement au développement socio-économique des communautés vivant aux environs de la centrale dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau potable, de la microfinance et de l’entrepreneuriat local.

Dans le cadre de la mise à jour de son engagement communautaire, la CES s’est engagé à faire des travaux du pont. D’autres actions d’envergure sont en vue par la Centrale électrique au grand Dam des populations de Bargny.