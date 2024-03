Commune de Bokidiawé: Abdoul Ly, ancien DG de l'ARTP, acteur majeur de la campagne d’Amadou Ba

L'ancien DG de l'ARTP, a ainsi exhorté les militants à envahir tôt les bureaux de vote et s’est aussi fixé un objectif record de participation et de victoire au plan national.



Pour Abdoul Ly, le Président Amadou Ba est le meilleur profil pour la préservation de la paix, la sauvegarde de l’unité nationale, la création d'un cadre de vie agréable et d'un environnement d'investissement attractif dans notre pays.



Sans doute Amadou Ba sera le 5ème président du Sénégal