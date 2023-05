Commune de Bokidiawé : Abdoul Ly, ancien DG de l’ARTP, valide la candidature de Macky Sall et sonne la mobilisation

Devant des militants fortement mobilisés, l’ancien Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), s’est engagé à jouer pleinement sa partition pour le triomphe du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de février 2024. « L’essentiel, c’est le devenir et l’avenir de notre pays. Et le meilleur pour les Sénégalais c’est d’accompagner le Président Macky Sall ».



Cristallisant à cet égard, la détermination des militants à œuvrer pour la réussite de cet objectif qu’il prescrit, Abdoul Ly a été élogieux à l’endroit du Chef de l’Etat. Pour relever qu’en dehors de tout esprit partisan, le choix sur Macky Sall ne peut souffrir d’aucune controverse.



« Vous savez, un tonneau vide fait beaucoup de bruit, contrairement à celui qui est rempli. Le président Macky Sall, est à l’image de cette métaphore, de par sa sérénité et sa grandeur, c’est une force tranquille. C’est un homme de vision auquel nous accordons une pleine confiance. C’est dans cet esprit que nous sommes là, pour lui manifester notre attachement, en lui disant que nous sommes derrière lui… Nous lui disons que nous n’avons pas d’alternative, car le premier choix, c’est lui et le second choix aussi, c’est lui. Nous souhaitons de toutes nos forces qu’il continue à travailler les projets structurants pour l’émergence du Sénégal », déclare-t-il.



Pour motiver son choix, le responsable politique a vanté les réalisations du chef de l’Etat sur l’étendue du pays et particulièrement, dans le Fouta. Des acquis structurants, affirme-t-il, qui mettent en relief la vision de l’homme qui travaille chaque jour pour l’émergence du Sénégal. Vision à laquelle il a cru en adoptant les idéaux.



« En tant que fils du terroir, je ne me suis jamais battu pour un strapontin au niveau de l’Etat du Sénégal, pour pouvoir accompagner les populations. Certes, les stations administratives et étatiques permettent de mieux faire, il reste évident, quoi qu’il en soit, nous serons toujours derrière son Excellence le Président Macky Sall et le député Farba Ngom, notre coordonnateur départemental et nous travaillerons à accompagner les populations. C’est un sacerdoce que nous nous sommes fixé », annonce-t-il aux militants.



Subséquemment, ses nombreux partisans plaident pour une nouvelle nomination de leur responsable politique à un poste de responsabilités, pour la pérennisation des œuvres sociales qu’il déroule dans le département.



Une générosité et une solidarité agissantes au service de la communauté



Dans la formulation des populations, Abdoul Ly, porte les attributs d’un mécène qui travaille inlassablement dans le silence, pour le mieux-être de ses concitoyens. Un philanthrope qui a pris l’option de concentrer ses efforts en matière de mécénat, vers trois axes fondamentaux, que sont l’Education, la Santé, et la Solidarité, pour accompagner les efforts consentis par l’Etat dans le développement de l’éducation, l’accès à des soins de qualité et la résilience des populations.



« Un homme qui est né avec une bonté divine dans le cœur, un humanisme et une humilité à toute épreuve » de l’avis des siens. Au regard des différentes actions qu’il a eues à dérouler autour de la construction de salles de classe, de l’équipement et de la dotation en fournitures. Egalement de l’accès à l’eau par l’extension des réseaux d’adduction sur le plan de l’hydraulique et des nombreux dons d’ambulances médicalisées au profit de la santé.



Sans occulter les journées médicales sur fonds propres, avec des consultations gratuites au bénéfice des populations défavorisées de la commune de Bokidiawé et tout récemment ,les dons de kits pour «mères et enfants» octroyés aux femmes par l’entreprise de son épouse, Sokhna Kâ Ly, Directrice de Baby Box Africa…



Une liste qui est loin d’être exhaustive, à laquelle on peut ajouter les nombreuses actions déroulées dans le secteur sportif et celui de la solidarité. Le mécène qui dit travailler sur d’autres projets, défriche déjà d’autres chantiers pour aider certaines localités à résoudre des problèmes basiques et primaires de la vie.













laviesenegalaise.com