Commune de Guédé Village: Comment Oumar Baba Bâ a détrôné Mamoudou Bocar Sall… C’est un leader d’un mouvement citoyen qui a battu, selon les résultats sortis des urnes, le candidat du pouvoir. Explication d’un succès, fruit d’un long travail en amont !

Faire de la politique à l’envers. « D’habitude, les politiciens se présentent devant les électeurs pour leur réclamer un mandat et réaliser des actions ensuite. Oumar Baba Bâ a fait le contraire. Il a commencé à réaliser depuis plus d’une dizaine d’années des actions, avant de s’intéresser désormais au pilotage de la mairie, convaincu que ce levier de pouvoir est un gage d’efficacité », explique un observateur de la vie politique à Guédé.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Surtout que le bienfaiteur Bâ s’est heurté à « un mur de méfiance et de jalousie » de la part des autorités municipales qui ne voyaient soudainement plus d’un bon œil son engagement communautaire.



Cette commune qui est aussi vaste que trois fois la superficie de la région de Dakar, avec ses 1512 km2, recense 42 villages et 127 hameaux. Adduction d’eau, construction de salles de classes, réalisation de périmètres potagers, construction de mosquées, bourses d’études pour les élèves, etc., le Mouvement citoyen pour le développement économique et social (MCDES-Madiba), mis en place par Oumar Baba Bâ en 2013, tape fort et utile.



Pour les élèves, c’est un programme de cours de renforcement qui a été initié dans l’espace de la commune de Guédé, afin de susciter l’éclosion de génies. Celui qui « en 1971 rejoignit le Prytanée militaire de Saint-Louis, établissement réputé être un creuset des cracks de l’école élémentaire, a sans doute voulu donner sa chance aux petits de Mbantou comme d’autres villages de Guédé, en les dotant de bourses scolaires. Cela peut paraître anecdotique, mais le meilleur élève d’une classe n’avait même pas de chaussures pour aller à l’école.



Dans ces conditions lui octroyer une bourse mensuelle de 7500 FCfa est loin d’être dérisoire », explique un ressortissant de Guédé. C’est l’impact des actions d’Oumar Baba Bâ auprès des populations, qui a fini de faire sa publicité auprès des différentes localités.



« Là où la mairie semble être figée dans l’immobilisme, MCDES-Madiba bouge », ajoute ce commentateur local. Le 23 janvier était un jour très attendu par beaucoup. Le maire sortant, aidé par les moyens que confère l’appartenance au camp du pouvoir, a tout fait pour éviter sa défaite et a plutôt résisté dans certains grands centres de vote comme Guia et Guédé, avec des scores fleuve.



Mais cela ne lui a pas permis de renverser la vapeur, la lame de fond Madiba ayant traversé plus qu’un village ou deux, sur l’ensemble des 42 villages, Madiba devance de plus de 500 voix son suivant de Benno Bokk Yakaar, Mamoudou Bocar Sall avec plus de 5300 voix recueillies contre 4750 voix environ. Malick Sy alias Demba recueille 3500 voix environ et n’a pas hésité dès le soir du vote, à féliciter le vainqueur de l’élection là où le camp du maire sortant s’accroche encore à un miraculeux retournement de situation.



Guédé Village vient s’ajouter donc à la petite liste des mairies perdues par Benno Bokk Yakaar au Fouta. Le MCDES-Madiba ne se définit pas cependant comme un mouvement d’opposition. Bien au contraire ! Depuis 2012, Oumar Baba Bâ a régulièrement soutenu le camp du président Macky Sall.



« Avec ses moyens personnels et à chaque fois, que ce soit à la présidentielle comme aux législatives. En décidant de reconduire le maire sortant qui ne faisait plus l’affaire à ses yeux, le pouvoir s’est mis en face un concurrent sérieux », explique un membre de Madiba. On connaît la suite depuis



Le fils de Mbantou, Oumar Baba Bâ, ingénieur électrotechnicien, ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, qui ne s’est jamais vu comme un politicien, a donc pourtant donc bien franchi le Rubicon avec panache ce 23 janvier, comme le prédisaient certains. Sur sa page Facebook, il a appelé hier à fermer le registre des joutes électorales. « Un jour nouveau s’est levé sur la commune de Guédé Village avec la victoire de la liste Dental Guédé Madiba. Merci à tous les concitoyens qui nous ont fait confiance. J’appelle à tourner la page de l’élection et à œuvrer main dans la main pour l’intérêt de la commune. Frères et Sœurs nous étions avant le vote, Frères et Sœurs, nous resterons ! »



Un relent de Nelson Mandela, qui est son idole en politique.











Le Témoin



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook