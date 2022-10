Commune de Niakhène: L’avenir des enfants en pointillés.... Dans la commune de Niakhène, le manque de lycée a plombé les études de beaucoup d’enfants. C’est parce qu’après le Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), la seule alternative était de rejoindre le lycée de Thilmakha, distant de 9 km et les mauvaises conditions liées au manque parfois de tuteur, compromettaient les étudesde certains. Mais cette page est désormais tournée, avec l’autorisation par l’Etat, d’ouverture cette année de classes de Seconde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Octobre 2022

Dans la commune de Niakhène, l’avenir des élèves de l’enseignement moyen a toujours été mis à rude épreuve par le manque de lycée. En effet, une fois le Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) en poche, ils étaient obligés de rejoindre le lycée de Thilmakha pour entamer des études secondaires. Ce qui a toujours causé d’énormes problèmes, informe "L'As",

Niakhène se trouvant à 9 km de Thilmakha. Et ce n’est toujours pas évident de trouver un tuteur à Thilmakha pour son enfant.



La conséquence est que les élèves abandonnent les études après un ou deux années au lycée, ce qui accroît la déperdition scolaire. C’est pourquoi la création d’un lycée dans la commune de Niakhène, était une doléance qui revenait chaque année comme un leitmotiv. Finalement, cette épine a été enlevée des pieds de la communauté éducative locale et les parents ont poussé un ouf de soulagement, avec l’autorisation d’ouvrir cette année des classes de Seconde. L’annonce a été faite lors de la cérémonie de remise de fournitures aux écoles et Daaras de la commune, par le Maire Moustapha Sylla, par ailleurs Conseiller départemental et Haut Conseiller des Collectivités territoriales.



La commune a débloqué une enveloppe de 8 millions FCfa, plus que l’année dernière, l’objectif étant surtout de faire face à la flambée des prix et de faire en sorte que les écoles reçoivent les mêmes quantités que l’année précédente. Les fournitures sont destinées aux écoles élémentaires, franco-arabe et aux daaras.



Selon le Maire Moustapha Sylla, depuis quelques années, la commune de Niakhène dégage des moyens importants, pour mettre en mouvement le concept « Ubbi tay jangë tay » dans toute la collectivité territoriale. C’est à travers la mise à disposition de fournitures suffisantes et à temps. L’enveloppe a été corsée davantage cette année, non seulement pour supporter la flambée des prix, mais surtout, pour rééditer le coup des années passées, notamment l’obtention de meilleurs résultats scolaires à la fin de l’année.



Au niveau de l’élémentaire, du cours d’initiation au cours moyen deuxième année, les élèves sont dotés d’un maximum de fournitures leur permettant non seulement de démarrer rapidement le travail, mais aussi de soulager les familles qui subissent, à pareille époque, l’épreuve de la cherté des fournitures. Les daara ont bénéficié de 600 exemplaires d’ouvrages coraniques contre 300 l’année dernière, mais aussi de nattes et divers autres ouvrages, Depuis 2014, l’enseignement arabo-islamique ne cesse de progresser dans la commune et cette année, 57 daara ont été répertoriés avec 2 270 apprenants, alors que l’effectif global pour les écoles françaises est de 1 700 élèves, contre 37 les années passées. Il s’y ajoute que les pensionnaires des Daara de Niakhène prennent régulièrement la tête du classement des concours au niveau départemental et régional.



D’ailleurs, l’effort du Conseil municipal qui a permis un tel bond, vient d’être récompensé par la création d’un collège franco-arabe qui sera le seul dans le département de Tivaouane.



Pour le Maire Moustapha Sylla, la commune a fait un pas en mettant en place à temps les fournitures et il appartient au président de zone, de mobiliser l’ensemble du corps enseignant pour le démarrage effectif des cours, le jour j. Selon lui, le fait de doter les écoles de fournitures bien avant la rentrée, a contribué à l’amélioration du quantum scolaire. Il a par ailleurs rappelé que l’éducation est la première priorité de l’équipe municipale actuelle, devant la santé. C’est pourquoi la poursuite de la hausse de la dotation dédiée aux écoles, trouve toujours l’assentiment de l’ensemble des conseillers.

