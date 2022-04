Commune de Ogo, la Cour d’appel de Saint-Louis tranche en faveur de Bby : Amadou Kane Diallo retrouve son fauteuil Rebondissement à Ogo. Après le recours déposé par Amadou Kane Diallo, candidat de Benno bokk yakaar (Bby) et maire sortant de ladite commune contre la victoire de la liste Nafoore, la Cour d'appel de Saint-Louis a rendu son verdict. En effet, elle annule les opérations de vote du scrutin du 23 janvier 2022 dans les bureaux de vote n° 1 et 2 du village de Hombo et n°4 de celui de Ogo.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022

L’annulation de ces bureaux permet au maire sortant de retrouver son fauteuil municipal. Joint par téléphone, Abdoul Ndiaye, mandataire de la liste Nafoore dans la commune de Ogo ne souhaite pas se prononcer sur l’affaire et soutient n’avoir reçu aucune notification venant de la cour d'appel de Saint- Louis.



Pour rappel, la commune de Ogo a toujours vécu une histoire politique controversée. Aux Locales de 2009, la liste Benno siggil senegaal qui soutenait Macky Sall à l’époque avait contesté les résultats face à la coalition Sopi.



En 2014, l’enlèvement de Alassane Niane, mandataire de la coalition Bby, avait conduit à la forclusion pour la majorité.



Aujourd'hui encore, après la victoire de Abou Diallo Balel de la liste Nafoore, un recours est venu changer la donne dans la plus vaste commune de la onzième région du Sénégal. Sauf si un éventuel recours devant la Cour suprême infirmait le verdict de la Cour d’appel.

Bes Bi



