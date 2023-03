Commune de Pire : Ndoye Bane enclenche le processus de modernisation du marché central Le maire de la commune de Pire, Mamadou Ndoye Bane a enclenché le processus devant aboutir à la modernisation du marché central de la localité, créé depuis 1912. Et depuis lors, rien n’y a été fait. Et c’est pourquoi, il est dans un état de délabrement indescriptible.

A cet effet, nous dit « L’As », Ndoye Bane a signé une convention avec le programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem). Selon le maire , la modernisation du marché faisait partie de ses promesses électorales et elle est aujourd’hui sur le point d’être réalisée.



Il ajoute que le projet va rénover systématiquement tous les marchés de Pire et accompagner la commune en termes de gestion et de formation des acteurs économiques.



Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice nationale du Promogem, renseigne que les délais de réalisation seront courts et que les commerçants seront accompagnés afin que leurs activités économiques ne souffrent d’aucun ralenti durant les travaux.



