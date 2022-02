Commune de Semmé: Le nouvel édile Habibou Timbo installé ce mardi

"C'est une lourde responsabilité et un sacerdoce pour moi au vu de la forte confiance qui est portée sur ma modeste personne avec le bureau municipal et l'ensemble des conseillers sans distinction de liste.

Les résultats des élections et la reconduction de l'ensemble du bureau municipal traduisent à suffisance cette confiance.

Votre message est alors profondément compris en termes claires de satisfaction du travail accompli et l'espoir pour le nouveau mandat", déclaré le maire Habibou Timbo.



A l'en croire, "J'ose espérer que cet espoir ne souffrira eu égard à la motivation grandissante qui nous anime.

Nous aborderons cette mission que vous nous avez renouvelée en continuant les travaux entamés dont l'orientation a été de booster les activités économiques de notre commune tout en jetant un regard très accentué sur l'ensemble des compétences qui nous sont transférées.

Par ailleurs, la réussite de la mission du conseil municipal est suspendue à la bonne collaboration avec l'ensemble des différentes composants de notre Chère commune et plus particulièrement les jeunes et les femmes", a-t-il dit.



Le nouvel édile sollicite alors un accompagnement sans réserve et des prières dévouées pour réussir ensemble sa mission.