Commune de Thiamene-Pass : Les apéristes fument le calumet de la paix Le maire de la commune de Thiaméne-Pass, Moussa Ndiaye et ses désormais ex adversaires, Ndoni Djigo du mouvement politique Aujourd’hui pour Demain (A.P.D) et Talla Wade, membre de la sensibilité du ministre Samba Ndiobène Ka qui se sont toujours regardés en chiens de faïence, ont scellé leur union à l’occasion d’un point de presse. Ils ont pris l’engagement, devant leurs militants respectifs, de travailler ensemble en vue des prochaines élections locales du 23 janvier 2022.

Chacun d’eux a invité ses partisans à s’inscrire dans la dynamique unitaire pour donner une large victoire à la coalition BBY. « Nous invitons tous les militants à se joindre à nous pour relever les défis qui interpellent notre chère commune », a souligné M. Talla Wade.



Ces responsables qui ont longtemps étalé leurs divergences, ont réaffirmé leur engagement à rester solidaires au côté du Président Macky Sall. Ils ont également félicité le ministre Samba Ndiobène Ka et le président du mouvement APD qui ont réussi à transcender beaucoup de clivages politiques.



Sur la question de la candidature, ces trois responsables qui se disent militants disciplinés, préfèrent laisser le soin au président de choisir celui ou celle qui dirigera la liste.

