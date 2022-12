Commune de Yeumbeul Nord : Le maire compte auditer le foncier

Le maire de la commune de Yeumbeul nord a tenu sa promesse de campagne. Élu sous la bannière de la coalition Yewwi akan wi, il avait promis de faire l’audit du foncier dans cette commune du département de Keur Massar, une fois élu. Une promesse qui, selon lui, est une demande sociale.



«Nous devons le faire pour savoir ce qui nous reste comme lopins de terre. Ce qui nous appartient et ce qui est entre les mains des autres personnes. Une fois cet audit terminé, on verra. Les résultats vont déterminer la suite à prendre. Nous avons des infrastructures à construire et des financements sont disponibles», a déclaré le maire.



Ce dernier en a profité pour évoquer l’épineuse question des 492 parcelles remises à de «tierces personnes» par l’équipe sortante. À l’en croire, depuis qu’il a été élu maire, il ne cesse de recevoir des demandes de construction, mais pour l’heure, il n’a encore rien signé.



Selon lui, il faut qu’il sache d’abord les conditions d’attribution desdits terrains. «Un décret affectant une superficie de 20 ha à cette commune a été signé en 2015. Il y a une bonne partie réservée à la construction des infrastructures sociales de base», a-t-il souligné.



Maintenant, précise Babacar Ndao, sur cette même superficie, «on a remis à 492 personnes des terrains dont les 76 appartiennent aux conseillers municipaux sortants», a-t-il souligné.



Il ajoute : «Moi qui vous parle, j’en ai une qu’est le n°14. C’était à la suite d’une délibération municipale, puisque les conseillers municipaux étaient dans le bénévolat. Maintenant, les autres, on ne sait pas dans quelles conditions on leur a octroyé leurs parcelles. Il faut que je veille sur ça. C’est la raison pour laquelle je n’ai encore signé aucune autorisation de construction», a déclaré le maire de la commune de Yeumbeul nord.

