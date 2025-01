Communication : Le ministre Alioune Sall rencontre les jeunes reporters et annonce des réformes pour le secteur des médias Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, a reçu en audience les membres de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) pour une séance de travail axée sur les défis et perspectives du secteur des médias. Cette rencontre a permis de discuter des préoccupations majeures des jeunes journalistes et de leur épanouissement professionnel.



Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 10:14 | | 1 commentaire(s)|

« Nous allons poursuivre les efforts dans le cadre de la restructuration des médias pour mettre un terme à la vulnérabilité des journalistes et des jeunes reporters, tout en renforçant la qualité de l’information grâce à la formation continue », a déclaré le ministre lors de l’audience. Info relayée dans un post sur la page Facebook des Patriotes.



M. Alioune Sall a mis en avant la volonté du gouvernement de placer le secteur des médias au centre des politiques publiques. Il a rappelé que le manque d’encadrement et l’absence de régulation ont contribué à une désorganisation du domaine médiatique, accentuant la précarité des jeunes reporters. Cette situation, selon lui, nécessite une intervention urgente et structurée.



Le ministre a également souligné que la régularisation du secteur ne se limite pas à assurer la conformité des médias au code de la presse. Elle inclut une sensibilisation accrue des acteurs médiatiques pour qu’ils respectent la convention collective, un instrument essentiel pour protéger les droits des professionnels du secteur.



Cette rencontre marque une étape importante dans le dialogue entre le gouvernement et les jeunes reporters, avec l’objectif partagé d’améliorer les conditions de travail dans le domaine médiatique et de renforcer la qualité de l’information au Sénégal.











