Communication Présidentielle : Une attention à l'après tabaski… Par Issa Thioro Gueye Il était annoncé une adresse à la nation du Chef de l'Etat ce 25 juin 2023. Finalement, point de pupitre qui tient, point de lucarne qui brille à l'aune des étoiles. L'après tabaski est retenu par le Président de la République. À l'analyse des écrits, nous pensons que trois points expliquent tout. À l'examen des faits, nous comprenons que la politique s'adapte ou se réinvente à tout moment, comme on dit chez les tenants de la "théorie des situations".

Tout d'abord, ce "report" pourrait être lié à des considérations logistiques. La préparation d'un discours présidentiel nécessite un temps de préparation conséquent, notamment en termes de rédaction, de révision et d'organisation de l'événement. Il est possible que des contraintes organisationnelles aient nécessité ce "report" afin de s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour une adresse à la nation réussie.



Ensuite, ce "report" pourrait également être dû à une analyse politique stratégique. Le Président Macky Sall est sans doute conscient de l'importance de son discours et de son impact sur l'opinion publique. Il se peut donc qu'il ait pris la décision de repousser son adresse pour pouvoir mieux cibler son message et s'assurer qu'il corresponde aux attentes du peuple sénégalais. De plus, la période de la fête de Tabaski est souvent propice aux annonces et aux mesures importantes, ce qui pourrait expliquer le choix de cette date.



Enfin, il est possible que ce "report" soit également lié à des considérations politiques internes. Le Président Macky Sall pourrait avoir besoin de plus de temps pour consulter ses conseillers, son gouvernement et autres acteurs politiques avant de finaliser son discours. Cette démarche vise à garantir une approche collective et à prendre en compte les différents avis et positions, afin d'élaborer un discours cohérent et efficace..



Par Issa Thioro Gueye – Rufisque, le 25 juin 2023



