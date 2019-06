Communication du Palais : El Hadji Kassé viré, Seydou Guèye et Latif Coulibaly pressentis

Sauf revirement de situation, le président de la République Macky Sall va faire le ménage dans la communication de la présidence de la République.



Le chef de l’Etat qui a regroupé autour de lui quelques éléments de son entourage, aurait décidé de se séparer de El Hadji Hamidou Kassé, au cœur d’une tempête médiatique depuis ses déclarations sur TV5.



Il serait alors remplacé par Seydou Guèye, l’ancien ministre et porte-parole du gouvernement.



Le chef de l’Etat aurait aussi décidé de nommer l’ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, qui va porter exclusivement sa parole.



Toutes ces mesures devraient être officialisées aujourd’hui, rapporte L’Observateur. Le journal qui cite des sources proches du Palais, renseigne que le Président Sall a également décidé de confier le département de la Culture à El Hadj Hamidou Kassé.



Ce dernier faut-t-il le rappeler, fait ainsi les frais de sa sortie controversée sur le plateau de Tv5, et au cours de laquelle, il prenait le contrepied Aliou Sall dans l’affaire du présumé scandale de corruption dans le dossier PetroTim, révélée par BBC.



El Hadj Hamidou Kassé avait déclaré que le frère du Président a bien reçu la somme de 250 000 dollars (146 millions Fcfa) de Timis Corporation via sa société Agritans.



Aliou Sall qui a toujours nié ces « accusations » et menacé de plainte la BBC, va faire une déclaration ce mardi dans l’après-midi, à Guédiawaye, annonce son entourage.





