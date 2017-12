Communication du gouvernement : Initiative 2035, la nouvelle trouvaille des partisans de Macky Sall

Ce mouvement dont l’objectif principal est de contrecarrer les assauts répétitifs des responsables de l’opposition, sera lancé, mardi prochain, au cours d’une conférence de presse. « L’idée, informent les initiateurs dans un communiqué, est parti d’un constat que les structures du parti présidentiel sont tombées dans une léthargie, dans un contexte où l’opposition porte ses attaques contre les réalisations du Président Macky Sall, à l’image du Train Express régional et de l’Aidb ».



Ne pouvant plus supporter ces critiques qu’ils estiment mal fondées, ils ont décidé de mettre en place la structure pour défendre le président de la République et ses réalisations. Sans entrer dans les détails, les initiateurs du mouvement affirment vouloir en faire une « force de réaction rapide ».



Dans la plateforme, ils annoncent la présence de responsables de l’Alliance pour la République, des membres de la société civile, d’anciens responsables politiques du Pds, de Rewmi et des sympathisants du président de la République, Macky Sall. Les responsables de la nouvelle structure comptent se déployer partout où besoin sera, pour vendre la politique du Président Sall.



« Initiative 2035 va contrecarrer les sorties démesurées des leaders comme Idrissa Seck et les proKhalifa, sur notamment l’affaire de la caisse d’avance. Elle transcende les structures et se positionne comme une force des propositions », lit-on dans le communiqué. Ainsi, souhaitent-ils jouer pleinement leur rôle pour la réélection de leur mentor en 2019.









Enquête