Communiqué officiel : Démenti sur les rumeurs concernant la Première Dame

Ce communiqué de la Présidence de la République dément formellement les rumeurs circulant en ligne concernant un supposé accouchement de la Première Dame, Mame Absa Faye. Le texte insiste sur le fait que Madame la Première Dame est en bonne santé et n’a pas été admise dans un établissement de santé.



Par ailleurs, la Présidence appelle à la responsabilité des médias et des citoyens, soulignant l'importance de vérifier la véracité des informations avant leur diffusion. Cette démarche vise à protéger la vie privée et la sérénité des personnes concernées.



Rédigé à Dakar, ce communiqué est signé par le Ministre-conseiller et Porte-parole de la Présidence, marquant ainsi son caractère officiel et solennel.