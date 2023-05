Community Champion Awards : Kalidou Koulibaly récompensé

Heureux, le défenseur des Lions de laTéranga n’a pas manqué d’adresser un message de remerciement à l’endroit de l’Association des Footballeurs Professionnels de l’Angleterre (PFA) et la Fondation Chelsea.



“Merci à la PFA (Professional Footballers Association) et à la Chelsea Foundation pour le prix de Community Champion ! Ce fut un honneur de rencontrer les personnes incroyables de ma nouvelle communauté locale cette saison et de jouer un petit rôle dans le travail spécial du club pendant le Ramadan”, a ainsi réagi Kalidou Koulibaly sur Twitter.