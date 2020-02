Compagnie Sahélienne d’entreprises (CSE) : Digne héritier de pater, Oumar Sow adopte avec succès un recentrage stratégique

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

La Compagnie Sahélienne d’entreprises (CSE), réalisatrice de grandes œuvres au Sénégal et en Afrique a valu l’estime de tout un peuple à son créateur, Aliou Sow, un philanthrope et discret richissime homme d’affaires. Le défunt, un modèle de ténacité et de constance dans la quête de l’excellence fut une figure emblématique du secteur privé national.