Compagnie sucrière: 500 travailleurs menacés de licenciement « déguisé » Selon une déclaration de la direction de la FGTS, publiée hier, « la direction de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) s’entête à vouloir envoyer à la retraite près de cinq cents (500) pères de famille, contrairement à la loi qui fixe l’âge de la retraite à soixante ans (60) au Sénégal».

«Après un premier coup d’essai où une quarantaine d’agents avait reçu une lettre de retraite anticipée, la Fgts, toujours fidèle à sa ligne, avait rué dans les brancards pour dénoncer cette mesure illégale et injustifiée. Il est clair que la Css, en agissant de la sorte, a choisi un licenciement déguisé sans coup férir pour échapper aux règlements des droits légaux des travailleurs au seul profit des intérêts de son entreprise », note encore le document.



Mais selon le représentant des syndicats, cette décision avait été entérinée par les différentes parties, devant le ministère du Travail, et concerne les fonctions pénibles, pour les personnes âgées de 56 à 58 ans. Du côté des travailleurs, en tout cas, l’on annonce que ce projet vise à licencier 1015 emplois d’ici 2020.

