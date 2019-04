Complaintes- Alioune Tine : « Macky Sall nous a zappés »

L’ancien directeur régional d’Amnesty Internationale pour l’Afrique de l’Ouest, Alioune Tine a précisé que le gouvernement du Sénégal n’a pas pris le soin de les inviter à l’occasion de la prestation de serment du Président Macky Sall. « Nous n’avons pas été invités à la cérémonie de prestation de serment. Il faut que tous les Sénégalais le sachent », se plaint-il.



D’après lui, le plus grand problème du pays reste la polarisation politique. « Il faut la régler dans les meilleurs délais afin que chaque Sénégalais ait sa part sur le pétrole et le gaz. Le Président doit les rassembler par une vision commune. Car, les entreprises pétrolières sont plus puissantes que les États. C’est uni qu’on peut contenir les menaces qui assaillent le pays », prévient-il.



Leral



