Complicité Macky-Barth: "L’intérêt de la Nation au dessus de tout" Dakar a abrité, ce jeudi, la sixième édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire sous la présidence effective du chef de l’Etat, Macky Sall. Lors de son discours, Macky Sall a appelé à une meilleure collaboration entre l’État et les dirigeants des collectivités territoriales.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Une occasion pour le chef de l’Etat de féliciter le maire de la Ville de Dakar Monsieur Barthélemy Toye Dias et le Ministre de l’Economie Solidaire, Mme Victorine Ndeye pour la réussite du programme. La question qui se pose après ces mots forts du président de la République est la suivante : La Ministre Victorine Ndeye a-t-elle facilité les premiers jalons de l’acte 1 du dialogue national récemment appelé par Monsieur Macky Sall ?



En tout cas ce qui est sûr c'est que l’intérêt du pays pour ne pas dire de la Nation passe avant tout. Cette rencontre traduit cet état d'esprit mais surtout rend fière au peuple Sénégalais d'autant que les politiques se sont montrés dignes du legs de nos ancêtres.



En outre, il faut féliciter la Ministre Victorine Ndeye qui a posé un acte important en acceptant de travailler avec la Ville de Dakar sans aucun problème. Ceci démontre sa compétence, son engagement sans faille mais surtout aussi son professionnalisme dans la gestion des affaires d’état.



Rappelons que la notion dialogue est d’ailleurs revenu très souvent dans le discours du chef de l’Etat : « Ce dialogue me paraît indispensable, parce qu’à l’évidence l’Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook