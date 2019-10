Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Complicité dans le couple: Comment l'entretenir ? Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)| L’amour… y a-t-il un sentiment plus agréable que ça au monde? Une relation amoureuse est fondée sur le partage, la confiance et le respect. Améliorer la complicité dans son couple, c’est bien entendu avant tout une affaire de communication. Comprendre l’autre, ce n’est pas instantané. Les couples que vous admirez dans la vie de tous les jours, ont acquis cette complicité au fil du temps.

Voici des idées et conseils pour vous emmener à être un couple complice.



Se câliner tout le temps et n’importe où



L’odeur de sa peau est une de vos préférées! Que vous soyez colleuse ou non, c’est impossible ne pas faire un minimum de 20 caresses par jour. Vous vous sentez bien et en sécurité dans les bras de l’autre en même temps d’offrir le même réconfort à votre tendre moitié!



Être des amis



Le plus important dans un couple est d’avoir une bonne balance entre amour et amitié. Vous avez chacun un groupe d’amis proches avec lesquels vous passez du bon temps, mais passez quand même des moments de qualité à deux.



Être bien ensemble





Les deux personnes du couple aiment passer beaucoup de temps ensemble, même si vous ne vous parlez pas! Un voyage de trois semaines à deux.



Conseils pour entretenir une complicité intacte et solide dans votre couple



- Ne pas tomber dans le piège fatal de la routine et l’excès de dépendance affectif ça tu l’amour,



- Restez bien attentionné à l’autre et surtout planifier les bons moments à deux, demeure une priorité pour garder une complicité amoureuse solide.



- Faites attention à la fascination du début de la relation où chacun considère l’autre comme un héros ou un ange.



- Les défauts constatés après l’officialisation de la relation ne mettent pas du temps à se manifester d’un seul coup! Et les problèmes du quotidien aggravent les estimations.



- Ne vous cacher pas derrière les défauts et n’essayez pas de faire renaître cette belle vision d’avant, où chacun ne voit que le bon côté de son compagnon.



- Respecter aussi les attentes de l’autre et l’aider à réaliser ses rêves, constitue d’autres démarches pour bien garder une complicité vivante dans sa relation.











Yolande Jakin





Accueil Envoyer à un ami Partager