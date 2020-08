Compréhension des enjeux du continent : L’Agence française de développement publie l’Atlas de l’Afrique

«Cet atlas, élaboré à partir de données pour la plupart inédites, au plus proche du terrain, retrace l’actualité et les réalités du continent : celles d’une Afrique plurielle, dynamique et qui, face à ses nombreux défis, entreprend, innove pour et avec sa jeunesse », explique-t-on dans un communiqué de presse.



À travers une centaine de cartes et graphiques, fruit d’un travail de collecte, d’agrégation de données et de prospective, sont présentés de façon concrète et imagée les enjeux, les paradoxes et les perspectives de ce continent. Cet atlas s’appuie sur l’expérience d’une institution et de ses équipes présentes en Afrique depuis près de quatre-vingt ans.



Conçu en trois thématiques – Prendre la pleine mesure de l’Afrique ; Un continent pluriel - des enjeux partagés ; L’Afrique qui s’invente - relever les grands défis de demain –, cet ouvrage permet de suivre des indicateurs de mutation des sociétés sur plus d’un demi-siècle.



«Grâce au choix de cartes rétablissant les réelles proportions du continent, de graphiques permettant de comparer des données dans le temps pour mieux en suivre les évolutions, et de restituer des dynamiques régionales, cet atlas a pour ambition, loin des clichés et des affirmations péremptoires, de dresser un état des lieux informé et attentif de l’Afrique telle qu’elle se fait », ajoute la même source.



Cet atlas de 128 pages dispose d’une préface de Mme Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et d’un avant-propos de Rémy Rioux, directeur général de l’Afd.



«Je me réjouis de la parution de l’Atlas Afrique – Afd dont l’originalité repose sur l’approche « Tout Afrique » que promeut et met en œuvre dans ses opérations l’Agence française de développement.



Pour changer notre regard, cet ouvrage rompt en effet avec une vision du continent héritée de l’Occident et fondée sur « un découpage », largement artificiel, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne en proposant un recueil inédit de données et de cartes à l’échelle du continent tout entier, pour en prendre la pleine mesure. (…)», déclare Rémy Rioux, directeur général de l’Afd.

