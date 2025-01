Compte-rendu d’activité : La Lettre de Guy Marius Sagna au Président de l'Assemblée et ses 11 questions autorités étatiques L’honorable Député Guy Marius Sagna , fidèle à sa stratégie de communication, a récemment informé l’opinion qu’il vient d’adresser au Président de l'Assemblée une lettre, mais aussi 11 questions aux autorités étatiques, sur des questions bien précises. Plus en détails, voici ce qu’il livre :

Nuyu naa la !

J'ai adressé aujourd'hui une correspondance au Président de l'Assemblée nationale du Sénégal et onze (11) questions écrites adressés au gouvernement du Sénégal.



1📌 Trois (03) mois d'arriérés de salaire dus au personnel du Bureau de représentation de l'Assemblée nationale à l'ambassade du Sénégal en France



Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, je viens par cette correspondance m'enquérir de la situation financière du personnel du Bureau de représentation de l'Assemblée nationale à l'ambassade du Sénégal en France.

Leurs salaires des mois d'Octobre, novembre et de décembre 2024 n'ont pas été virés ni payés. En avez-vous été informé ?



L'ambassade du Sénégal en France a informé l'Assemblée nationale du Sénégal en date du 29 octobre et du 12 décembre 2024. Qu'est ce qui explique cette situation ? Quand cette situation sera-t-elle régularisée afin que les trois pères et mères de famille puissent recevoir leurs trois mois d'arriérés de salaire ?



2📌 Question écrite : non versement des allocations familiales par le Tribunal de Dakar depuis neuf (09) mois au moins



Monsieur le ministre, mon attention a été attiré il y a quelques heures sur le fait que depuis neuf (09) mois le tribunal de Dakar n'a pas payé les allocations familiales que le trésor a coupé à la source par des saisies-arrêts sur salaire et à déposer sur le compte du tribunal de Dakar qui englobe tous les tribunaux départementaux de la région de Dakar. Il sagit des états trimestriels des pensions alimentaires des mois d'Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre , Novembre et Décembre 2024 qui dorment dans les tiroirs du tribunal de Dakar et qui n'attendent que le déclenchement de la procédure de décaissement. Monsieur le ministre est-ce le cas?



Le problème aurait commencé depuis que celui qui gérait les états est parti à la retraite.

Monsieur le ministre, si cetre situation est avérée, cela signifie que depuis neuf mois des veuves, des mères célibataires et beaucoup de bénéficiaires ne savent plus à quel saint se vouer et souffrent faute de ne pas pouvoir entrer dans leurs fonds.



C'est pourquoi je vous saisis monsieur le ministre afin de régler ce problème dans les meilleurs délais. Tenez au courant la représentation nationale de toute évolution relative à la question monsieur le ministre.



3 📌Question écrite : maintien et promotion de certains DG au coeur de l'industrie du détournement dans les infrastructures routières, arrêt de travaux, infrastructures favorisant les inondations



Monsieur le ministre, plus de neuf (09) mois après la troisième alternance, je constate le maintien et/ou la promotion de plusieurs DG qui étaient au coeur du système de prédation savamment mis en place dans le secteur des infrastructures. Qu'est-ce qui explique cela? L'actuel DG de l'Ageroute Est-il un ingénieur avec 10 ans d'expérience? L'actuel DG des ADS est-il géologue ou géotechnicien? Le DG de l'Agetip a-t-il été épinglé par les corps de contrôle ?



Monsieur le ministre, est-il vrai que certains travaux d'infrastructure (autoponts, programme spécial de désenclavement) sont à l'arrêt pour cause d'audit ou d'état des lieux ? Si oui, n'est il pas possible tout en poursuivant les travaux de faire l'état des lieux ?

Monsieur le ministre, votre département a-t-il fait le lien entre l'érection de certaines infrastructures et l'accentuation des inondations ? Si oui, quelles mesures comptez-vous prendre ?



4 📌 Question écrite : modifier le décret N° 77- 895 du 12 Octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé et des productions animales



Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public je vous écris aujourd'hui au sujet du statut des fonctionnaires de la santé et des productions animales.

Monsieur le Ministre, la Production Animale est un secteur important pour le Sénégal surtout pour un gouvernement pour lequel la souveraineté notamment alimentaire n'est pas un vain mot.



Monsieur le ministre, le décret N° 77-895 du 17 Octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé et des productions animales ne prend pas en compte l'existence de plusieurs nouveaux profils de formation dans ce domaine issus de plusieurs universités du Sénégal.



Cette situation, ne doit-il pas vous pousser à modifier le décret portant le statut des fonctionnaires de santé et de productions animales ?



5 📌Question écrite : Quartier Nema 2 de Ziguinchor



Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation du quartier Nema 2 de Ziguinchor. Nema 2, situé au cœur de Ziguinchor est dépourvu de commodités disposent les quartiers qui l'entourent. L'absence de lotissement à Nema 2 a pour conséquence : manque d'eau potable, infrastructures routières insuffisantes, constructions anarchiques et inappropriées. Les ambulance et sapeurs-pompiers ne peuvent y accéder. ne peuvent y accéder.



Monsieur le ministre, qu'est-il prévu pour la commune de Ziguinchor plus précisément pour les quartiers comme Nema 2 en 2025 ? Nos concitoyens souffrent énormément de cette situation à laquelle il urge de trouver des solutions.



6 📌 Question écrite : problème d'eau à Paoskoto



Monsieur le ministre, nos concitoyens de Paoskoto disent avoir remarqué une augmentation significative de leurs factures d'eau depuis l'arrivée de Flex Eau. Est-ce le cas ? Concomitamment, nos concitoyens doutent de la bonne qualité de l'eau. Les populations accusent Flex Eau et l'Office des Forages Ruraux (OFOR) de mauvaise gestion. Votre département s'est-il penché sur la situation à Paoskoto ? Que se passe-t-il à Paoskoto Monsieur le ministre ? Que comptez-vous faire Monsieur le ministre pour assurer une gestion transparente de l'eau à Paoskoto, une bonne qualité de l'eau et des tatifs accessibles et acceptables par les populations ?



7 📌Question écrite : forêt de Koar (Département de Goudiry)



Monsieur le ministre, certains de nos concitoyens s'inquiètent de la coupe sauvage des arbres dans la commune de Koar. Il m'est revenu que plusieurs camions de bois et de charbon de bois en sortent tous les jours. Vos services ont-ils fait ce constat? Quelles mesures avez-vous prises pour la protection de la flore et de la faune à Koar ?



8 📌Question écrite : crise à la Croix-Rouge



Monsieur le ministre, je suis préoccupé par l situation à Croix-Rouge sénégalaise. Depuis neuf (09) mois, me dit-on, les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire. C'est dire donc l'etendue de la crise qui y couve depuis plusieurs mois. Que fait le gouvernement pour aider à trouver des solutions à celle-ci ?



9 📌Question écrite : non-versement des taxes sur l'eau et sur l'électricité par la Senelec et la Sen'Eau aux collectivités territoriales



Monsieur le ministre, je suis particulièrement préoccupé - car interpellé par des maires - par la problématique des taxes sur l'électricité et sur l'eau consommées au profit des collectivités territoriales et dont le non-versement en totalité par les sociétés concessionnaires engendre de nombreuses difficultés pour les administrations locales.



Ressources fiscales importantes pour les collectivités territoriales, ces taxes ne sont pas systématiquement versées en totalité par la Senelec et la Sen'Eau Monsieur le ministre, pourquoi ?



Conséquences de cette situation :

- déficit de trésorerie

- handicap sur les programmes d'investissement

- frein aux efforts pour l'atteinte des ODD

Monsieur le ministre, quelles mesures avez-vous prises et comptez-vous prendre pour le règlement dans les meilleurs délais de la régularisation du versement des taxes dues par la Senelec et la Sen'Eau aux collectivités territoriales ?



10 📌Question écrite : quel sort pour les sortants du centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la foresterie de Bounkiling?



Monsieur le ministre, aujourd'hui ce sont les sortants du centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la foresterie de Bounkiling qui vous parle par ma voix.



Ils ont fait - disent-ils - un concours national très sélectif au bout duquel 25 personnes - constituant la première promotion - ont été sélectionnés. Ils ont été formés pendant trois ans, ont fait des stages au niveau des services des eaux et forêts et sont sortis diplômés en août 2024.



Ils s'inquiètent légitimement du sort que l'État va leur réserver. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire de ces sortants du centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la foresterie de Bounkiling?



11 📌Question écrite : forages en panne dans le département de Ranérou Ferlo



Monsieur le ministre, nos concitoyens du département de Ranérou Ferlo me disent que plusieurs forages dudit département sont en panne présentement ( Louguéré Thiolly, Mboul Ferlo, Mbam...). Monsieur le ministre, pouvez-vous faire à la représentation nationale l'état des lieux des forages en panne dans le département de Ranérou Ferlo ? Quelles mesures avez-vous prises pour le règlement de ces pannes ?



12 📌 Question écrite : grève des travailleurs des collectivités territoriales



Monsieur le ministre, j'ai été saisi par plusieurs de nos concitoyens dont celui-ci : "j'avais besoin d’un extrait de naissance et à l'état civil de Pikine, ils me disent de revenir lundi prochain pour déposer et venir récupérer 10 jours aprés cet extrait de naissance".



Monsieur le ministre, que se passe-t-il dans les mairies du Sénégal ? J'imagine que cette situation est liée à la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Si c'est le cas, quelle est la pomme de discorde entre les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales et l'Etat du Sénégal ?



GMS,



