Comptes 2022 : Forte chute de 94,47% du résultat net de la société SOLIBRA.

Les états financiers certifiés de la société laissent entrevoir un résultat net de 1,217 milliard de FCFA contre 22,020 milliards de FCFA en 2021. La fin du partenariat avec Coca-Cola permettant à la SOLIBRA la production et les opérations de commercialisation des produits Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes, a eu un effet négatif sur le résultat final de l’entreprise.



Concernant le chiffre d’affaires et autres produits, il a enregistré une baisse de 6% à 282 milliards de FCFA contre 299,269 milliards de FCFA en 2021.



Au niveau des charges de la société, le poste Achats de matières, marchandises et variation de stock connait une baisse de 2,781 milliards à 70,543 milliards de FCFA. Les autres achats et charges externes, enregistrent de leur côté un accroissement de 9,535 milliards de FCFA à 146,770 milliards de FCFA.



Pour ce qui est de la valeur ajoutée, on note une évolution négative de plus 27% à 65 milliards de FCFA contre 89 milliards de FCFA en 2021.



L’excédent brut d’exploitation a aussi enregistré une forte baisse de 42,20% passant de 61,158 milliards de FCFA en 2021 à 35,345 milliards de FCFA durant la période sous revue.



Le résultat d’exploitation enregistré, de son côté une baisse plus accentuée de 80,02% à 7,112 milliards de FCFA contre 35,605 milliards de FCFA au terme de l’exercice 2021.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires fait un plongeon de 91% à 2,975 milliards de FCFA contre 31,507 milliards de FCFA en 2021.



Oumar Nourou





