Concert de casseroles: Fatoumata Niang Bâ fait la lecon à Ousmane Sonko et Cie…

Samedi 31 Décembre 2022

« Noël pour tous », un concept initié par Fatoumata Niang Bâ pour faire profiter aux enfants des fêtes. Grand-Yoff était à l’honneur de cet événement ce vendredi. Elle a profité de l’occasion pour s’en prendre aux leaders de Yewwi Askan Wi.



Les enfants étaient nombreux à recevoir leurs cadeaux de Mme Bâ. Elle n’a pas raté l’occasion pour s’en prendre à Ousmane Sonko et les autres leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, qui disent vouloir initier un concert de casseroles le soir du 31 décembre, au moment de l’adresse à la Nation du chef de l’Etat Macky Sall.



« Travaillez dur à l’école pour réussir afin d’aider vos parents. Ayez une bonne éducation. Ne soyez pas des insulteurs ou des gens qui vont passer leur temps à taper sur des bols et des casseroles », exhorte la présidente de l’UDES/R.



