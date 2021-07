Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Concert offert aux jeunes de la Médina : Son signal vidéo perdu, Wally Seck accusé à tort de faire la promotion des LGBT Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 16:00 | | 3 commentaire(s)| Les barres de couleur SMPTE sont une mire télévisuelle utilisée par le standard vidéo NTSC, notamment en Amérique du Nord. Quand son signal vidéo est perdu, des images fuyantes, multicolores et presque arc-en ciel s’affichent. Ces couleurs de nos jours sont assimilés à l’homosexualité ou la promotion des LGBT. C’est le malheur de Wally Seck quand des techniciens ont perdu le signal lors d’un concert offert aux jeunes de la Médina

Pour les barres de couleur de la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) y réfère en tant que L'Engineering Guideline EG 1- 1990. Selon un spécialiste, elles permettent de calibrer la Signalisation Vidéo NTSC ainsi que pour ajuster un moniteur ou un récepteur télévisé au niveau de la chrominance NTSC ainsi que de la luminance .



Plus clairement voici les explications de la société 37/5 appartenant à Mr Moustapha Diop qui est l'un des plus grands techniciens audiovisuels du Sénégal ancien de la tfm et de la 2stv dont tous les gens du milieu savent son degré de professionnalisme et sa probité morale Un homme qui est loin de tout ces thiakhanerie





La mire a été conçue par Norbert D. Larky et David D. Holmes des RCA Laboratories (en) et est publiée pour la première fois dans le RCA Licensee Bulletin LB-819 le 7 février 1951 (U.S. patent 2,742,5251). Anciennement catégorisée par le SMPTE sous l'appellation ECR 1-1978, sont développement est récompensé d'un Emmy Awards en 2001-20022.



Une version étendue de la mire est développée par la Japanese Association of Radio Industry and Businesses. Elle est nommée ARIB STD-B28 et est standardisée sous l'appellation SMPTE RP 219:20023. La High-Definition, Standard-Definition Compatible Color Bar Signal est ainsi introduite pour tester les signaux HDTV en format 16:9, signaux qui peuvent être convertis en SDTV de format 4:3 ou 16:94.



Selon un technicien, c'est cette ligne de mire qui s'est affichée et qui s'affiche dès les premières projections, donc loin des fausses accusations portées contre Wally. Coincidence malheureuse, ses détracteurs en ont profité pour l'attaquer.



D’ailleurs à la RTS comme d’autres télés de la place, souvent ces phénomènes sont constatés par les téléspectateurs qui sont obligés de patienter ou de zapper. Et cela plusieurs décennies avant l’apparition du phénomène LGBT.



Réaction d’un Sénégalais face à ces accusations portées contre le fils de notre regretté star internationale, Thione Seck : « Maintenant il est temps dans ce pays que l'on mette fin à ce type de procédé qui consiste à détruire son prochain uniquement par méchanceté ce qui s'est passé hier au concert offert aux jeunes de la médina n'a absolument rien à voir avec la promotion des goordjiguéne (Homos) ! »















