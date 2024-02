Concertation avec la communauté universitaire : Amadou Bâ, Premier Ministre, conscient des défis persistants

In extenso, l’intégralité du discours du Premier Ministre Amadou Bâ



C'est avec un profond sentiment d'espoir envers l'avenir de notre nation que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses, alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette concertation sur l'état de l'Enseignement supérieur.



Accueillir la communauté universitaire dans cette enceinte, témoigne de la reconnaissance du rôle vital que vous jouez dans la construction d'une société éclairée et prospère. Votre présence ici, souligne également notre volonté commune de répondre aux défis qui se dressent devant nous, avec résolution et détermination.



Nous nous réunissons aujourd'hui dans un esprit de collaboration et de partenariat, conscients des défis mais aussi des opportunités qui se présentent à nous dans le domaine de l'Enseignement supérieur. L'éducation universitaire est le fondement sur lequel repose notre capacité à innover, à rechercher et à progresser en tant que société. Elle est le moteur de la transformation sociale, économique et culturelle de notre pays.



Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers Son Excellence le Président de la République Monsieur MackySall pour son engagement indéfectible envers l'enseignement supérieur.



Son ambition est claire : faire de l'Enseignement supérieur, un levier essentiel de développement, un vecteur de création de richesse intellectuelle et économique.



Dans cette perspective, nous avons réalisé des avancées significatives, investissant dans l'infrastructure, le développement des programmes académiques et laformation des enseignants. Nous avons également promu la recherche scientifique et l'innovation, reconnaissant leur rôle crucial dans la résolution des défis auxquels notre société est confrontée.



La mise en œuvre du PSE a permis de construire de nouvelles universités, de nouveaux instituts supérieurs d’enseignements professionnels et des classes préparatoires aux grandes écoles.



Nous avons développé des programmes éducatifs innovants pour répondre aux besoins émergents de notre société en constante évolution.

Mesdames, messieurs,



Des investissements sans précédent ont été réalisés pour améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'éducation à tous les niveaux.



Toutefois, malgré ces réalisations louables, nous sommes pleinement conscients des défis persistants qui entravent notre chemin vers l'excellence éducative.



Des efforts sont à faire en matière d'infrastructure, de qualité de l'enseignement, d'accès équitable àl'enseignement supérieur et de pertinence des programmes. Nous devons également faire face à des défis tels que le manque de financement adéquat, l’insuffisance des personnels, des taux d’encadrement et des équipements, la nécessité de renforcer la formation initiale et continue des enseignements et des chercheurs.



Mesdames et Messieurs,



Cependant, dans chaque défi se cache une opportunité. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui. C'est une occasion pour nous de passer en revue nos réalisations, d'identifier les difficultés et de concevoir des stratégies novatrices pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin.



Nous devons travailler ensemble, universitaires, décideurs politiques, acteurs de la société civile et partenairesinternationaux, pour élaborer des solutions inclusives et durables qui garantissent une éducation de qualité pour tous, sans distinction.



Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et professionnel de chacun, un environnement où la recherche de pointe et l'innovation sont encouragées et soutenues.



L'Enseignement supérieur doit être un espace d'émancipation, d'innovation et d'excellence. Nous devons encourager la créativité, la pensée critique et l'entrepreneuriat parmi nos étudiants et nos enseignants.



Pour finir mon propos, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme de notre Gouvernement envers l'Enseignement supérieur. Nous sommes déterminés à œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité et à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une société du savoir dynamique et prospère.



Je tiens à souligner que cette concertation ne marque pas la fin, mais plutôt le début d'un processus continu de collaboration et d'action concertée. Nos efforts doivent être soutenus par un engagement ferme et une volonté inébranlable de faire progresser notre système éducatif vers de nouveaux sommets de réussite et d'excellence.



Je vous remercie de votre aimable attention.