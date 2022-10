Concertations sur la baisse du loyer: L’application de la mesure recommandée dès janvier 2023

Après avoir bouclé les concertations nationales sur le loyer, les différents acteurs ont formulé un certain nombre de recommandations. Ils ont proposé d’opérer des baisses segmentées, par catégories.



La première catégorie devra être plafonnée à 150 000 francs Cfa, la seconde devra être comprise entre 150 000 et 500 000 francs Cfa et la troisième, à plus de 500 000 francs Cfa.



S’agissant de l’entrée en vigueur de la mesure, les différentes parties ayant pris part aux concertations, ont demandé un décret présidentiel durant cette année, pour une application dès janvier 2023.