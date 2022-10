Concertations sur la cherté de la vie au Sénégal : Diagnostic et mesures proposées pour la baisse du prix du loyer La Problématique du Secteur « Loyer » est axée sur plus de dix points. Pour les soulager, il a été proposé des mesures proposées pour la baisse du prix du loyer dont une d’application immédiate et dix autres mesures intermédiaires ou structurelles

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Problématique du Secteur « Loyer » :



Des tarifs du loyer anormalement élevés et hors de portée pour la majorité des consommateurs !



Un secteur déstructuré et favorisant des pratiques spéculatives !



Des prix fluctuants et à tendance haussière !



Un nombre élevé d’agents immobiliers non-professionnels !



Une réglementation souvent méconnue des consommateurs et de certains acteurs !



Des frais d’enregistrement sur les contrats locatifs à usage d’habitation jugés élevés !



Difficulté d’accès au foncier pour les promoteurs immobiliers !



Faiblesse de l’activité de placement dans le secteur immobilier !



Faiblesse des investissements et des placements en direction des logements sociaux !



Insuffisance du dispositif de garantie dans le secteur de l’habitat social !



Absence d’aide publique au logement pour la catégorie sociale inférieure !



Mesures proposées pour la baisse du prix du loyer Voir Tableau



1 (une) Mesure d’application immédiate !



10 (dix) Mesures intermédiaires ou structurelles !

DE LA











MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook