Concerts et sensibilisation sur l'immigration: Coumba Gawlo surbookée va sillonner le Sénégal des profondeurs​

En partenariat avec l’OIM, la Diva Coumba Gawlo Seck entame la semaine prochaine une campagne de sensibilisation avec au menu, des concerts dans les villes de Sédhiou, Kolda et Tambacounda, avant de finir en apothéose à Dakar au terrain Acapes des Parcelles Assainies, où elle compte se produire le 29 décembre avec son orchestre.



La fin de l’année ne sera pas de tout repos pour l’artiste Coumba Gawlo. Dans le cadre de ses activités de partenariat avec l’OIM (Organisation internationale de la Migration), la chanteuse va se produire dans trois villes de l’intérieur du pays, avant de finir son périple à Dakar où la Diva se produi raavec sa formation, le 29 Décembre au terrain Acapes des Parcelles Assainies.



Auparavant et avec sa casquette de leader d’opinion, la chanteuse ira à la rencontre des jeunes et autorités des régions de l’intérieur du pays, pour plaider contre l’émigration clandestine et sensibiliser les cibles sur les risques et dangers liés à la question. A Sédhiou le 19 Décembre, à Kolda le 21 Décembre et à Tambacounda le 23 Décembre, la chanteuse animera des activités de sensibilisation avant de se produire, à travers des concerts géants, pour allier l’utile à l’agréable. De forts moments de communion en perspective durant lesquels l’artiste fera étalage de son riche répertoire.



