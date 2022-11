Concours 2022 du Cames: Le Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la Fmpos de l’Ucad décroche 11 agrégations Le concours d’agrégation en médecine du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) s’est tenu du 7 au 14 novembre dernier à Abidjan. Et, le Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie (Fmpos) de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) s’est illustré en obtenant 11 agrégations.

Des résultats honorables dont se réjouit a le médecin-colonel Babacar Diao, Chef dudit département. « Un «hommage mérité aux travailleurs de l’ombre : ceux qui coordonnent les enseignements dans les disciplines qui ont présenté des candidats en 2022. Ces résultats représentent le fruit de leur engagement et de leur altruisme au service de leur nation. Notre statut de chef de département nous donne la légitimité d’inscrire leurs prouesses dans les archives du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales, afin que les générations futures puissent s’en inspirer », a déclaré Dr Diao dans un communiqué.



A l’en croire, le département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la Fmpos de l’Ucad a fait le plein lors du concours 2022 du Cames grâce à « des héros » qui n’ont ménagé aucun effort pour l’encadrement des candidats. Il s’agit entre autres du Pr. Jean-Charles Moreau, Coordonnateur de la formation en Gynécologie-Obstétrique ; Pr. Cheikh Issa Ndiaye, Coordonnateur de la formation en ORL ; Pr. Mouhamadou Habib Sy, Coordonnateur de la formation en Orthopédie-Traumatologie ; Pr. Alain Khassim Ndoye, Coordonnateur de la formation en Urologie ; Pr. Madieng Dieng, Coordonnateur de la formation en Chirurgie générale ; Pr. Gabriel Ngom, Coordonnateur de la formation en Chirurgie pédiatrique.



« Les 11 nouveaux agrégés qui viennent d’enrichir la qualité de la ressource humaine du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la FMPOS sont : Pr. Moussa Diallo, Gynécologie-Obstétrique, Pr. Omar Gassama, Gynécologie-Obstétrique, Pr Étienne Diadhiou, Gynécologie-Obstétrique, Pr. Birame Loum, ORL, Pr. Alioune Badara Guèye, Orthopédie-Traumatologie, Pr. Mouhamed Daffé, Orthopédie-Traumatologie, Pr. Lamine Sarr, Orthopédie-Traumatologie, Pr. Babacar Sine, Urologie, Pr. Ousmane Thiam, Chirurgie générale, Pr. Mbaye Fall, Chirurgie pédiatrique, Pr. Papa Alassane Mbaye, Chirurgie pédiatrique. Ils ont fait honneur à leur institution et, au-delà, à leur nation. Nos félicitations et prières les accompagnent », lit-on dans le document.











