Concours Miss Sénégal ou réseau de proxénétisme ? Oumy Diop, Miss Saint-Louis, engrossée par un ministre…

D'abord, celle représentant la région de Saint-Louis, Oumy Diop. Comme aux Etats-Unis, avec le mafieux mouvement, « Me Too » et le site de témoignages de viol « balance ton porc », « Me Too », Oumy Diop espère que le procureur va appeler toutes les « Miss » pour enquête. « J’étais Miss Saint-Louis, mounou ma expliqué lima doundou si comité bi. J’ai tellement vécu... (pleurs) mais j’espère que procureur dina wo miss yeup enquête lene », réclame-t-elle.



Oumy Diop enceinte d’un ministre … ami de Amina Badiane





Se voulant plus précise, Khoudia Faye, une internaute qui habite le même quartier que la Miss Saint-Louis, révèle : « Oumy Diop, je sais tout, tu as démissionné à cause de ta grossesse, faut dire ça aussi, le temps est venu, tu as un enfant de 3 mois mais tu connais le père, c’est un ministre et l’ami de Amina Badiane, dis tout chérie! ». Une information qui a d’ailleurs été confirmée par la concernée à une de nos sources.



Miss Matam 2020 : « Vous faites de l’argent sur le dos des Miss… »





Bellybella Sy, Miss Matam 2020, lui emboîte le pas et accuse la présidente du comité d’organisation de se sucrer sur le dos des Miss. « Amina Badiane, une présidente qui ne connaît même pas les Miss, loussi dess mom wakhalewoumako sakh. Tu nous parles de sécurité alors que vous nous faites sortir dans l'hôtel sans se soucier si nous avons (un moyen) de transport pour rentrer. Lolou kay moy lolou vous faites l’argent sur le dos des Miss, je parle en connaissance de cause Miss Matam 2020 ».



Miss Kolda 2020, Awa Diallo : « on nous a chassées de l’hôtel… »





Pour Awa Diallo, Miss Kolda 2020, il n'y a pas de sécurité comme l’explique la présidente du Comité d’organisation. Pis, explique-t-elle, elles (les Miss) ont été chassées de l’hôtel avec leurs valises. « Amina Badiane ioe lo wakh bane sécurité ngay wakh fi Miss yo khamni danio dak si hotel bi niouy tahaw si mbede bii avec nos valises comme des moins que rien; même 100 francs sakh dioholene niou lep, c’est Miss Kolda 2020, donc je parle en connaissance de cause ».



Les réactions se poursuivent sur les réseaux sociaux, et le principal partenaire du Comité d’organisation de Miss Sénégal, Cfao Sénégal s’est retiré et décide de retirer tous ses véhicules.