Concours général 2018: 114 distinctions décernées à 101 lauréats, dont 55 filles et 46 garçons

Mercredi 18 Juillet 2018

L'édition 2018 du Concours général a noté 2179 candidats, dont 1284 en classe de Première avec 780 filles et 504 garçons et 895 en classe de Terminale, avec 465 filles et 430 garçons. Soit une baisse de 844 par rapport à l'année dernière, dont le nombre de candidats était de 3023. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam qui faisait face aux journalistes ce mardi 17 juillet 2018 pour révéler le nom des lauréats.



Il ajoute qu'au total, malgré la suppression des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème accessits et l'introduction d'un 3ème prix, le concours a enregistré 114 distinctions contre 148 en 2017 dont 27 accessits du 3ème au 7ème. Et ces 114 distinctions sont composées de 63 prix et 51 accessits. Il s'agit notamment, de 66 en classe de Première (37 prix et 29 accessits) et 48 en Terminale (26 prix et 22 accessits), de 61 pour les filles et 53 pour les garçons, de 75 pour les établissements publics et 39 pour les établissements privés et enfin, de 34 pour les établissements publics d'excellence recrutant sur concours national et 80 pour les autres. Il précise que ces 114 distinctions sont décernées à 101 lauréats dont 55 filles et 46 garçons.



L'édition de cette année a aussi permis à Serigne Mbaye Thiam de constater que «d'excellents élèves fréquentent nos établissements». Parce que, soutient-il, dans plusieurs disciplines, des candidats ont obtenu des notes supérieures ou égales à 16/20, notamment en Mathématiques, en Sciences physiques et en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).



Si depuis trois ans, aucun élève n'avait obtenu une distinction en Philosophie, on note cette année l'attribution du 1er prix et du 2ème accessit de Philosophie au concours général.



Le ministre de l'éducation nationale estime que, même si le classement entre les établissements est désormais supprimé, «il est néanmoins utile de relever la percée fulgurante des élèves du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel qui participent pour la première fois audit concours, donc uniquement pour les classes de Première, et qui ont récolté une bonne moisson de distinctions, avec des performances remarquables dans les disciplines scientifiques». S'y ajoute que des élèves des séries scientifiques et particulièrement ceux de la série S1, ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines généralement dédiées aux séries littéraires comme la philosophie, le français, l'allemand, l'anglais, l'histoire, la géographie, aussi bien en première qu'en terminale.



Serigne Mbaye Thiam a également fait savoir que, cette année, les élèves ont composé pour la première fois, en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre pour les classes de Première. Et pour les classes de terminale, le français et l'analyse de fabrication ont été introduits.



Au total, les épreuves portent sur 17 disciplines en classe de Première et 15 en classe de Terminale. Il s'agit, pour les classes de Première, du latin, grec, français, histoire, géographie, mathématiques, anglais, allemand, espagnol, russe, portugais, arabe, italien, citoyenneté et droits de l'homme, sciences physiques, science de la vie et de la terre, éducation physique et sportive. Et pour les Terminales, de la philosophie, du français, de l'histoire-géographie, des mathématiques, des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre, des études islamiques, de l'économie générale, de la construction mécanique, de l'analyse de fabrication, de l'électronique-électrotechnique, des techniques comptables, de la citoyenneté et des droits de l'homme, de l'éducation physique et sportive.



Et pour être présenté comme candidat au Concours général, l'élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20 au moins dans la discipline choisie.



Pour l'édition de cette année, le ministre a souligné que, conformément à l'arrêté n° 003735 du 20 février 2018 qui a réformé le Concours général, les seuils d'attribution des différentes distinctions s'établissent comme suit : 1er prix : note requise supérieure ou égale à 16/20, 2ème prix : note requise supérieure ou égale à 15/20 et 3ème prix : note requise supérieure ou égale à 14/20. Pour les accessits, le 1er doit avoir une note requise supérieure ou égale à 13/20 et le 2ème, une note requise supérieure ou égale à 12/20.



Seneweb

