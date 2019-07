Concours général 2019: les filles remportent la mise

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a donné les résultats du Concours général dont la cérémonie de remise des prix est prévue pour le 25 juillet 2019, en présence du chef de l’Etat.



Pour cette édition, les filles ont damé le pion aux garçons pour les épreuves en classe de première.



Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, renseigne que les épreuves ont porté sur 17 disciplines en classe de 1ère et 15 en classe de Terminale. En effet, sur les 121 distinctions, il y a eu 66 prix et 65 accessits qui sont décernés à 107 lauréats. Parmi les lauréats, il y a 54 filles (soit 50, 46%). En classe de 1ère, 32 filles ont été distinguées sur 63 lauréats (soit 50,79%), rapporte l'As.



Mais en classe de Terminale, elles ont eu 21 distinctions sur 58 lauréats. Le ministre de l’Education relève que des élèves des séries scientifiques, particulièrement en S1, ont encore cette année remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en Première qu’en Terminale.

