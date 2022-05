Concours national de dissertation : La fondation Uba prime 12 lauréats pour l’édition 2022

Pour cette 8eme édition du National Essay Competition (NEC) , les élèves ont été appelés à disserter sur la thématique: L’école sénégalaise face à la transformation digitale: doit-on repenser la stratégie d’éducation nationale?



Après cette phase, les 12 finalistes ont été ensuite invités dans les locaux de Uba Sénégal où ils ont disserté sur un second sujet en présence de surveillants. Une manière, selon la présidente du jury madame Aïssatou Sy, d’identifier les meilleures productions en termes d’expression, d’originalité des idées et de maîtrise du sujet.



Selon le directeur juridique de Uba Sénégal Ibnou Samb, plus de 3000 élèves ont participé à cette 8eme édition du Concours national de dissertation à travers lequel, la fondation Uba, dans le cadre de la stratégie Rse, « promeut l’ensemble de manière générale mais surtout la lecture » d’où le programme « L’Afrique qui lit ».



Le 1er prix a été décerné à Aminata Sène de l’école La lumière qui a représenté la région de Kaolack. Elle a reçu, en plus d’un ordinateur portable, un chèque de 2 millions 500 mille francs Cfa en guise de bourse d’étude dans une université africaine de son choix.



Le 2eme prix est remporté par Sarata Diop de l’Institut Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Elle aussi, a reçu un ordinateur potable et un chèque de 2 millions de francs Cfa.



Djibril Touré, élève au lycée de Mbacké dans la région de Diourbel, a remporté le 3ème prix. Ce qui lui a donné droit à un ordinateur portable et un chèque de 1 million 500 mille francs Cfa.



Par ailleurs le Secrétaire général de UBa Sénégal, Ibnou Samb a précisé que le paiement des bourses se fait d’un coup auprès de l’université une fois que l’élève y est admis (e).



Les distinctions ne sont pas limitées aux élèves car les deux écoles qui ont présenté le plus de candidats à ce concours ont été aussi primées.



Il s’agit de l’école Seydina Issa Rouhou Lahi de Guédiawaye et de l’Institut Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Ces deux écoles présentant le plus de candidats au Nec 2022 ont reçu chacune un chèque de 1 million de francs Cfa.



Par ailleurs, madame Anna Sow qui a présidé la cérémonie de remise des prix au nom du ministre en charge de l’éducation nationale, a magnifié cette initiative de la fondation Uba.



« Cette initiative de Uba, à travers sa fondation, contribue de manière efficace à la promotion de l’excellence », a déclaré Mme Sow qui a représenté le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla.



La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence parmi les lauréats d’une élève venant du lycée sénégalais de Gambie.



Depuis le lancement de ce concours national de dissertation en 2013, 87 lauréats ont été primés, 24 bourses d’études allouées et plus 15.645 candidatures reçues.



Bassirou MBAYE



La fondation Uba a décerné samedi dernier 12 prix aux lauréats de l’édition 2022 du concours national de dissertation qui a enregistré la participation de plus de 3000 candidats. Les bénéficiaires des 1er; 2eme et 3eme prix ont reçu respectivement 2,5 millions, 2 millions et 1,5 million de francs Cfa.Source : https://www.lejecos.com/Concours-national-de-disse...