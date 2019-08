Condamnation d'Abdoul Mbaye: Les avocats de la défense furieux, annoncent un pourvoi en cassation

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Amers ! Les avocats de l’ancien Premier ministre l’ont été ce matin. Au sortir du Tribunal après le verdict de la Cour d’appel, ils n’ont pu contenir leur colère. « C’est scandaleux d’autant plus que les faits qui lui sont reprochés et les faits insérés à la tentative d’escroquerie, datent de 2014. C’est aberrant », peste furieux, l’un d’eux, Me Sabel Ndiaye. Ce dernier annonce qu’ils vont se pourvoir en cassation à la Cour suprême pour faire annuler cette décision. « C’est une décision qui ne nous satisfait pas. Nous allons nous pourvoir en cassation », dit-il.



Pour rappel, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a été condamné ce mardi 6 juillet à 1an de prison assorti du sursis dans le procès contre son ex épouse, Aminata Diack. En plus de cette sentence, il doit s’acquitter d’une amende d’un million de francs CFA à verser au Trésor public et d’un montant de 100 millions F CFA à verser à son ex épouse, en guise de dommages et intérêts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos