Condamnation de Sonko : « Pas surprenante, vu la volonté présumée de Macky Sall, d'éliminer un adversaire de la présidentielle 2024 » Malick Gackou, membre de la coalition et patron du Grand Parti, a expliqué que Yewwi Askan Wi n'a pas été créée pour une seule personne, mais est plutôt un patrimoine national et même, potentiellement, international. Il a ainsi réitéré l'appel à l'unité au sein de la coalition, afin de travailler ensemble, pour un Sénégal en harmonie.

Mardi 9 Mai 2023

Cependant, la question de l'opposant Ousmane Sonko a également été abordée lors de ce point de presse. En effet, ce dernier a récemment été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis. Pour Malick Gackou, cette condamnation n'est pas surprenante, étant donné la volonté présumée du Président Macky Sall d'éliminer son adversaire politique de la course présidentielle de 2024.



Malick Gackou a dénoncé cette stratégie de l'État sénégalais, qu'il juge inacceptable. Des stratégies ont été mises en place pour endiguer cela, a-t-il déclaré. Il a également annoncé qu'un grand rassemblement aura lieu le 19 mai, au-delà des manifestations du 12 mai, pour protester contre cette condamnation et dénoncer les manœuvres politiques du gouvernement.



Malgré ces tensions, la coalition de l'opposition semble déterminée à rester unie, pour faire face au pouvoir en place et préparer l'élection présidentiellesde 2024. Leur objectif reste inchangé : proposer une alternative crédible et rassembler les Sénégalais autour d'un projet commun pour l'avenir du pays.



