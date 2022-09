Condamnation de son père pour corruption à l’Iaaf Massata Diack annonce un livre pour donner sa version des faits

«Je partagerai mon expérience sur le marketing sportif surtout le côté panafricain, dès que l’enquête pénale sera vidée en France. Je ferai aussitôt après un livre pour donner ma version des faits et aussi les réalisations de mon défunt père Lamine Diack. Il y a tellement de choses à dire pour montrer à la jeunesse que le sport est une industrie», s’est projeté le patron de l’agence Pamodzi.



«Et avant son décès, mon père m’a dit qu’on a été victime d’une cabale bien orchestrée et je n’ai pas été prudent, je ne voyais pas Sébastien Ko mon successeur que j’ai poussé vers le haut jusque-là me faire des coups bas. Cette histoire là, on va la vider en Cour d’appel pour la mémoire du Président Lamine Diack et j’ai assez d’éléments pour le défendre», a-t-il confié.

