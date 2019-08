Condamné: Abdoul Mbaye se dit soulagé

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 13:37

Le verdict du procès l’opposant à son ex-épouse ne lui est pas favorable, pourtant, Abdoul Mbaye se dit soulagé.



En effet, le président de l’ACT dit espérer enfin avoir connaissance du faux document administratif, dont il aurait fait usage. Lors du procès, M. Mbaye avait réclamé le document qu’il n’a pas encore pu voir.



Il aurait aussi connaissance des biens qu’il a tenté d’escroquer à son ex-épouse. Abdoul Mbaye attend ainsi l’écrit de la décision pour mieux comprendre les faits pour lesquels il est condamné.



Mais pour l’instant, a-t-il tenu à préciser, que la justice repose sur des preuves et qu’il n’a eu connaissance d’aucune de ces preuves, note L’As.



La cour d’appel de Dakar a reconnu hier Abdoul Mbaye, coupable, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie et l’a condamné à un an de prison avec sursis, avec une amende d’un million FCfa et 100 millions FCfa, de dommages et intérêts à verser à son ex-épouse.

