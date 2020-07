Condamné: Karim Xrum Xax attend ce mercredi une liberté provisoire

Mercredi 8 Juillet 2020

L’activiste et leader du mouvement « Nittu Deug Valeurs » va voir demain son dossier de demande de liberté provisoire passer en audience publique de la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel. L’information a été donnée hier par son avocat, l’infatigable Me Khoureychi Ba. Mais selon les informations du «Témoin», il ne s’agit là que d’une simple formalité pour que l’activiste emprisonné à la suite d’une sortie où il réclamait la réouverture des lieux de cultes, retrouve sa liberté.



Contactée par nos confrères, la chargée de communication du mouvement « Nittu Deug Valeurs », Antoinette Turpin, évoque l’urgence sanitaire liée à la dégradation de l’état de son camarade de lutte et leader. A en croire Mme Turpin, il est même prévu une nouvelle évacuation sanitaire vers l’étranger d’Abdou Karim Guèye plus connu sous le pseudonyme de Karim Xrun Xaqq. Ce, dans la mesure où, précise-t-elle, l’activiste était en convalescence et que son embastillement a fortement détérioré ses acquis sanitaires.



« Nous prévoyons de l’évacuer une fois sorti de prison afin qu’il continue de suivre ses soins ailleurs. Car, les symptômes de sa maladie ont ressurgi depuis son arrestation. Nous déplorons une fois de plus cette dernière parce que tout le monde était au courant de la situation sanitaire de notre camarade », s’est alarmée Antoinette Turpin, la nouvelle porte-parole du mouvement « Nittu Deug Valeurs », dans les colonnes du journal.

