Condamné à 10 ans de prison ferme : A Kolda, Ibrahima Kébé a tué son ami pour une dette de… 5 000 FCfa !

Dans la nuit du 3 au 4 août 2019, vers 22 h, à Boundouk, un village situé dans la commune de Bogal du département de Bounkiling, les sieurs Ibrahima Kébé et Hamady Kébé, deux amis de longue date, avaient enfourché une motocyclette pour aller récupérer de l’argent que le premier nommé disait avoir reçu de la part de ses sœurs, via Orange money.



Le retrait fait, Ibrahima Kébé dit avoir prêté cinq mille francs Cfa à Hamady Kébé, qui avait promis de restituer la somme une fois chez lui. Ils sont allés payer une bouteille d’alcool (du Gin) qu’ils ont consommé ensemble. Ensuite, Hamady a pris congé de son ami, tout en lui promettant de revenir lui payer les cinq mille francs Cfa.



Las d’attendre, Ibrahima est allé le retrouver chez lui. Il y a eu une vive altercation entre les deux amis. Les voisins sont intervenus pour les séparer. Ibrahima Kébé est rentré chez lui.



Avant-hier, devant la barre de la Chambre criminelle, ce dernier a donné le fin mot de cette histoire. Il assure que, quelque temps après l’altercation, Hamady est venu à son domicile pour s’attaquer à sa personne.



“ Il était armé d’un couteau et s’est jeté sur moi. Au cours de la bagarre, je l’ai maîtrisé et récupéré le couteau. Ensuite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas sur quelle partie du corps, car il faisait nuit ”.



Le défunt a rendu l’âme au cours de son évacuation



Selon le certificat de genre de mort, le défunt a été atteint au niveau de la face latéro-externe gauche de la base du cou. Vu la gravité de la blessure, Hamady Kébé a perdu beaucoup de son sang et il a fini par succomber au cours de son évacuation.



Devant une telle situation et sachant que l’irréparable s’est produit, le mis en cause est allé se réfugier au village de Diallocounda, chez une connaissance, où il a été déniché par les populations de son village qui étaient à sa recherche. Arrêté, il a été mis à la disposition des éléments de la gendarmerie de Bounkiling, joints au téléphone par le chef du village de Boundouk.



Le procureur a requis la perpétuité contre l’accusé



Devant les juges, l’accusé a ajouté qu’il n’avait pas “ l’intention de tuer son ami ”. Une thèse balayée d’un revers de main par le procureur, qui a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Ibrahima Kébé.



D’après le ministère public, le crime pour lequel le cultivateur de Boundouk est poursuivi, ne souffre d’aucun doute. Le maître des poursuites a martelé que l’accusé avait l’intention de donner la mort, au regard de la partie visée du corps. Le procureur d’ajouter qu’après le forfait, le mis en cause a pris la fuite pour aller se réfugier au village de Diallocounda.



Une peine jugée trop lourde par l’avocat de l’accusé. Maitre Térence Senghor a martelé que la réclusion criminelle à perpétuité est cruelle. Selon lui, il s’agit d’une mort à petit feu à laquelle le condamné est appelé à mourir. Il a ainsi demandé à la Chambre criminelle de requalifier le crime en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Avant d’insister sur le fait que son client avait prêté cinq mille francs Cfa au défunt.



Finalement, Ibrahima Kébé, âgé de 40 ans, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre.















EnQuête