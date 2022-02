Condamné à 2 ans dont 6 mois ferme : Le sexagénaire se faisait passer pour un avocat au tribunal de Pikine-Guédiawaye Alassane diabira alias père L’as a du cran à revendre. il a poussé la témérité jusqu’à se faire passer pour un avocat, encaissant ainsi la somme de 150 000 Fcfa de la part de Cheikh niang, pour qu’il défende son frère. Arrêté pour escroquerie et usurpation de fonction, le sexagénaire a été condamné à 2 ans dont 6 mois ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye. L'AS

Les escrocs sont partout. Même dans les tribunaux, ils étalent leurs talents. Condamné une première fois pour escroquerie, Alassane Diabira alias Père Las n’a rien retenu de son séjour carcéral. Bien qu’interdit d’accès au palais de justice à cause de ses pratiques peu orthodoxes, il a récidivé en se faisant passer pour un avocat afin de se faire remettre la somme de 150.000 Fcfa.



Revenant sur les faits à la barre tribunal de PikineGuédiawaye, la partie civile, Cheikh Niang, raconte que son frère a été arrêté avec son ami pour vol de bétail. C’est ainsi qu’on l’a mis en rapport avec Père Las qui s’est présenté à lui comme un avocat.



«Il m’a même dit que le vol de bétail est criminalisé de nos jours. Pour défendre les intérêts de mon frère, il m’a demandé 150.000 Fcfa en guise d’honoraires. Je lui ai remis une avance de 100.000 Fcfa avant de lui verser les 50.000 Fcfa le jour-j. Ce jour-là, il m’a conduit sous l’arbre, hors du tribunal pour me dire qu’il a renvoyé le dossier et qu’il allait entrer pour porter sa robe et régler le problème. J’ai vu père Las à deux reprises au tribunal de Pikine-Guédiawaye», a-t-il expliqué avant de réclamer le franc symbolique.



Alassane Diabira a reconnu avoir reçu l’argent, mais nie s’être présenté comme un avocat.



«Je suis un démarcheur. Je lui ai dit que le vol de bétail est criminalisé. Mohamed Niang et Bamba Guèye étaient défendus par Me Daniel Diagne à qui j’ai payé 100.000 Fcfa», s’est-il dédouané.



Pour le parquet, l’usurpation de fonction est avérée. «Lass s’est présenté comme un avocat. Il faisait des entrées et des sorties répétitives dans le temple de Thémis. Il est habitué des faits. Il a été condamné ici pour des faits similaires. De ce point de vue, il doit être déclaré coupable. Le second élément, c’est la remise d’argent. Je requiers 3 ans ferme à son encontre», a déclaré le représentant du ministère public.



Me Malal Barry qui assure la défense du prévenu estime que ce dernier est un rabatteur qui cherche des clients pour les avocats. «Il a rempli sa mission en faveur de Cheikh Niang. Il n’y a pas eu de manœuvre frauduleuse dans ce dossier. Tout le monde sait qu’il est un démarcheur. Il a remis les 100.000 Fcfa à Me Daniel Diagne», affirme Me Barry qui a plaidé la relaxe pure et simple en faveur de son client. Mais le juge a condamné le vieux de 65 ans à 2 ans dont 6 mois de prison ferme





