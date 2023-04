Condamné à deux ans dont un an ferme : El H. Kâ avait "supporté" des voleurs sur son scooter

B. Badji a été victime d’agression devant la porte de sa maison. Après avoir garé sa voiture, il a été agressé par trois assaillants qui étaient sur une moto. Les malfrats l’ont dépouillé de son téléphone portable de marque Techno, avant de prendre la poudre d’escampette. Lorsqu’il a crié au voleur, les riverains sont partis aux trousses des agresseurs. Moins chanceux, le conducteur de la moto, El H. Kâ, est tombé. N’eût été un gendarme qui se trouvait dans les barrages, le jeune homme allait être lynché par les habitants dudit quartier.



Entendu à la gendarmerie, le mis en cause avait reconnu le vol en réunion, avant de confier qu’il était en compagnie de ses amis Badou Diop et Abdoulaye Thiam. Mais ces derniers avaient réussi à prendre la fuite en emportant le téléphone. Attrait hier devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, le prévenu a retourné sa veste. Électricien de son état, il a soutenu qu’il n’est pas un agresseur, raconte "L'As".



Agé de 23 ans, El H Kâ indique que le jour des faits, il conduisait la moto mais ne faisait pas partie des agresseurs. « J’ai "supporté" sur ma moto, deux personnes que je ne connaissais pas, dans le but de faire du bien. En cours de route, ils sont descendus brusquement de la moto sans raison. Ils ont volé un téléphone portable, mais je ne suis pas leur complice », a-t-il déclaré pour se tirer d’affaire. Le juge lui a fait savoir que la partie civile et les témoins avaient soutenu dans le procès-verbal, qu’il faisait partie des agresseurs.



Et le mis en cause de rétorquer : « Ils ont menti, car j’ai entendu au voleur au moment où j’étais sur la moto. Par la suite, je suis tombé. A l’enquête, je n’ai donné aucun nom. En plus, on n’a rien trouvé par devers moi ». Invité à faire son réquisitoire dans cette affaire, le ministère public a souligné que le prévenu n’a pas fait un récit explicite pour se disculper. « L’anormalité n°1 est de supporter deux personnes sur une moto, le délit de vol en réunion est constant. Ainsi, je requiers un an ferme », a soutenu le délégué du parquet.



Pour l’avocat de la défense, le prévenu ne peut être poursuivi que pour complicité, car rien n’a été retrouvé par devers lui. « Le portable dont on nous parle, n’a pas été retrouvé sur mon client. Il a voulu aider les agresseurs en les supportant. El H. Kâ a fait plusieurs mois en prison. Pis, il a été aussi lynché », affirme-t-il, avant de plaider la relaxe à titre principal et une application bienveillante de la loi à titre subsidiaire. Dans sa décision, le juge a déclaré coupable le prévenu et l’a condamné à deux ans dont un an de prison ferme.

