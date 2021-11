Condamnée à deux ans dont 6 mois ferme : Maguette Faye avait poignardé son amant pour s’être marié avec une autre femme Après avoir appris que son petit-ami a pris une seconde femme, Maguette Faye n’a rien trouvé de mieux à faire que de poignarder son amant le jour son mariage. arrêtée et inculpée, elle a fait face vendredi au juge du tribunal d’instance de Dakar pour répondre des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 7 jours, et de destruction de biens au préjudice.

La jalousie peut amener une personne à poser des actes regrettables. Maguette Faye ne dira pas le contraire. Après avoir appris que son amant Aliou Top va prendre une seconde épouse, elle s’est sentie trahie avant de décider de transformer cette journée de fête en cauchemar.



Ainsi, elle a ourdi un plan avec une de ses copines pour se présenter au mariage célébré à la Médina. Elle réussit à s’introduire dans la chambre d’Aliou Top, lui administre 3 trois coups de couteau avant de lui faire savoir qu’il ne partirait jamais en nuit de noce. Poussant le bouchon loin, elle a brisé le pare-brise de la voiture qui était garée devant la maison. Les voisins interviennent, la tiennent en respect avant de la conduire au commissariat de la Médina.



La victime, quant à elle, est évacuée de justesse à l’hôpital. Aliou Top s’en est sorti avec une interruption temporaire de travail (Itt) de 7 jours. Muni d’un certificat médical attesté par l’homme de l’art, il est allé porter plainte contre Maguette Faye pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.



Quant à son ami Pape Mamadou Gaye, il poursuit aussi la dame pour destruction de biens appartenant à autrui.



Âgée de 32 ans, de teint clair, Maguette Faye a nié les faits qui lui sont reprochés devant la barre. Parlant à voix basse, elle prétend que c’est le plaignant qui l’a blessée en premier suite à leur altercation. Elle explique qu’elle a eu une idylle avec le chauffeur de taxi Aliou Top durant 9 mois.



«Un jour, il m’a envoyé des éléments audio pour me faire part de son mariage. Comme alibi, il dit qu’on lui a donné la main d’une de ses cousines. Il m’a trahie, car je lui vouais un amour incommensurable. Par amour, j’ai vendu mon portable iPhone pour qu'il répare son taxi en panne, et bien d’autres choses que je ne vais pas citer», raconte la prévenue.



Mais le jour du mariage, elle était venue pour récupérer son argent et ses bagages. «Une de mes copines m’accompagnait. Aliou Top a étranglé ma copine, raison pour laquelle je l’ai attaqué. Je n’ai jamais eu l’intention de le tuer», argue-t-elle.



Sa version a été démontée par Aliou Top qui indique que sa relation avec Maguette Faye était terminée depuis belle lurette.



«J’ai rompu avec elle le jour où je l’ai surprise avec un autre homme dans sa chambre. Le jour de mon mariage avec ma deuxième épouse à Gibraltar, j’y étais avec mes amis jusqu’à 21 heures. De retour chez moi, au moment où je me déshabillais, elle m’a surpris en me plantant trois coups de couteau et en scandant : "Tu ne consommeras jamais ce mariage», raconte la partie civile.



L’autre plaignant, Pape Mamadou Gaye, ajoute qu’au moment des faits, sa voiture était garée devant la maison de Aliou Top.



«On m'a appelé pour me dire qu’une femme avait cassé le pare-brise de mon véhicule. Arrivé sur les lieux, j'ai constaté les dégâts», a-t-il expliqué.

Aliou Top demande le franc symbolique, mais souhaite que la prévenue le laisse tranquille. Le propriétaire de la voiture, de son côté, réclame 200 000 francs Cfa.



Dans sa réquisition, le ministère public pense que cette affaire devait atterrir à la chambre criminelle vu la gravité des faits. C’est pourquoi, il a requis 2 ans dont un an ferme à l’encontre de la prévenue.



Toutefois, la défense a plaidé une application extrêmement bienveillante de la loi en faveur de Maguette Faye qui, cependant, a été condamnée à 2 ans dont 6 mois ferme pour coups et blessures volontaires.



Pour le délit de destruction de biens appartenant à autrui, elle devra payer à Pape Mamadou Gaye 150.000 Fcfa en guise de dommages et intérêts.

