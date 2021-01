Conditions de banques : Hausse des taux d’intérêt en octobre 2020

Selon la Bceao, suivant la nature du débiteur, les taux d'intérêt ont augmenté au niveau des concours accordés à la clientèle financière, aux assurances et caisses de retraite, ainsi qu'aux entreprises du secteur productif. La baisse du coût du crédit notée au niveau des entreprises individuelles et des coopératives et groupements villageois a modéré la tendance.



L'analyse suivant l'objet du crédit indique que l'accroissement des taux débiteurs est localisé au niveau des crédits de trésorerie et de consommation, atténué par le recul du coût des avances à l'exportation, à l'habitation et à l'équipement.

