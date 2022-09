Conditions de détention assimilables à une tentative d’homicide : Enfin la famille de Imam Ndao brise le silence...

Porte-parole du jour, Mouhamed Niang, neveu et talibé de Imam Ndao, avec à ses cotés le fils ainé et les frères du défunt, ses parents et proches se sont adressés aux Sénégalais, à la Oumah islamique, indiquant qu’il est temps de parler. Revenant sur son arrestation choquante, avec une tentative de ternir son image, Mouhamed Niang livre des détails répugnants sur le mauvais traitement dont Iman Ndao a fait l'objet, presque assimilable à une tentative d’homicide…