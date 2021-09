Conditions de vie des ménages au Sénégal : Plus de pauvres!

Plus de pauvres au Sénégal. C’est ce que révèle une enquête de l’Ansd qui a été effectuée sur l’ensemble du territoire national et sur la base d’un échantillon de 7156 ménages entre 2018 et 2019. En effet, le rapport final de ladite enquête montre que le nombre de pauvres a augmenté en passant de 5 832 008 en 2011 à 6 032 379 en 2018.



Aussi, note le document dans la foulée, le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% en 2018/2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport à 2011 (42,8%) à l’issue des travaux de raccordement. Par rapport au milieu de résidence, la pauvreté est plus accentuée en milieu rural (53,6% contre 19,8% pour le milieu urbain) où il ressort une baisse plus importante du niveau de pauvreté par rapport à 2011 (5,2 points contre 2,1 points pour le milieu urbain).



Les résultats de l’enquête révèlent également que le taux d’extrême pauvreté est passé de 12,2% à 6,8% sur la même période. En ce qui concerne le niveau de pauvreté par région, il ressort de l’analyse que les régions de Sédhiou (65,7%), Kédougou (61,9%), Tambacounda (61,9%), Kolda (56,6%), Kaffrine (53,0%) et Ziguinchor (51,1%) sont les plus touchées.



Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Conditions-de-vie-des-mena...

