Conditions de vie des populations de Cas-cas, Gamadji et Thile Boubacar. Diagnostic et remèdes de Khalifa Ababacar Sall Fidèle à sa stratégie de Com en cette période de précampagne, le leader de Taxawu Sénégal en tournée, s’est penché sur les conditions de vie des populations de Cas-cas, Gamadji et Thile Boubacar. Dans un post partagé sur X, ex twitter, voici le diagnostic et les remèdes de Khalifa Ababacar Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024

Le coût élevé de l'électricité, les difficultés d'accès aux forages, le déficit d'infrastructures sanitaires et routières, le chômage des jeunes et l’insuffisance de financement pour les femmes aggravent les conditions de vie des populations de Cas-cas, Gamadji et Thile Boubacar.



Pour stimuler l’activité économique dans la zone, il est urgent de développer les infrastructures de base et de favoriser l’inclusion économique par des programmes d'emploi pour les jeunes et de financement pour les femmes.



