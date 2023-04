Condoléances: Les témoignages de Macky Sall sur Mame Less Camara

Le président de la République Macky Sall a réagi suite au rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara." C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mame Less Camara, journaliste, enseignant-formateur. Grand éditorialiste et chroniqueur, Mame Less a été un modèle pour des générations de journalistes", a écrit le chef de l'Etat.



Cela, avant d'ajouter: " Je salue la mémoire d’un seigneur de la plume et du verbe, un homme bon, intègre et généreux. A sa famille ainsi qu’à la presse, je présente mes condoléances émues".