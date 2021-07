Condoléances: Macky Sall rend hommage à Youssou Ndiaye Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage à Youssou Ndiaye, magistrat et ancien Ministre d'Etat des Sports sous l'ère Abdoulaye Wade. L'ancien international est décédé ce samedi 17 juillet 2021.

Je suis peiné d’apprendre le décès de Youssou Ndiaye, ancien ministre des sports.



Je rends hommage au magistrat intègre et respecté ainsi qu’au sportif de renom qui a occupé de hautes fonctions dans l’administration du sport, a tweeté le président de la République du Sénégal Macky Sall.



"Mes condoléances émues à sa famille. Paix à son âme", a-t-il poursuivi.



